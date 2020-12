POZZUOLI – 32 positivi su 255 tamponi processati e 28 guariti. È il bilancio dell’ultimo giorno a Pozzuoli dove attualmente le persone contagiate sono 1.681 di cui 1.661 in isolamento domiciliare e 20 ricoverate in ospedale. Numeri in netto calo rispetto al trend delle scorse settimane. Incoraggiante è anche il dato delle guarigioni, in crescita negli ultimi giorni.