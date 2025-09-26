A Pozzuoli “sorsi di cultura”: dai cocktail parte il viaggio verso storia e natura

POZZUOLI – Un cocktail che diventa esperienza, un brindisi che apre le porte a natura, avventura e cultura. E’ questa l’idea alla base di “Sorsi di Cultura”, la nuova iniziativa lanciata da Abbascio ‘u Mare, a Pozzuoli. La drink list, ispirata ai quattro elementi dei Campi Flegrei – Acqua, Terra, Aria e Fuoco – unisce il piacere del bere a un percorso di scoperta del territorio. Ogni drink ordinato dà diritto a un doblone,

da raccogliere sulla Carta del Tesoro (gratuita e disponibile alla cassa). Accumulando dobloni, si collezionano punti: Acqua -> snorkeling nella città sommersa (Centro Sub Campi Flegrei) – 30 punti; Terra -> passeggiata a cavallo al tramonto (Spiaggia e Foresta di Cuma / SPE Un Cavallo per Tutti) – 30 punti; Aria -> una giornata alle terme (Stufe di Nerone) – 30 punti; Fuoco -> trekking “Discesa degli Inferi” (Monte Nuovo e Lago d’Averno / Visit Campi Flegrei) – 10 punti. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: trasformare un drink in un passaporto per il territorio, creando un legame tra convivialità e cultura, tra divertimento e scoperta. “Pozzuoli è cultura, natura e avventura. Con Sorsi di Cultura vogliamo valorizzare il territorio e offrire esperienze che lo raccontano in modo autentico”, dichiarano i responsabili di Abbascio ‘u Mare.