Il TAR riapre un altro parcheggio a Bacoli
BACOLI – Il TAR di Napoli, con ordinanza di oggi, ha sospeso il provvedimento di chiusura di un parcheggio sito a Miseno , confermando la riapertura dell’esercizio di parcheggio già disposta nell’agosto del 2025. Con questa ordinanza cautelare, che fissa il merito al marzo 2026, il collegio partenopeo rappresenta che la presenza di un parcheggio stagionale a raso, a cielo aperto, in area SIC non ha controindicazioni in relazione al regime naturalistico dell’area ed anche sul profilo urbanistico. Si tratta del settimo parcheggio riaperto dal TAR dopo le chiusure giunte in seguito all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.