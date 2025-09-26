POZZUOLI/ Giovani, adulti e anziani: tutti insieme a Monterusciello per dire no alle guerre – LE FOTO

POZZUOLI – Sulla scia delle manifestazioni organizzate in tutta Italia, anche a Monterusciello giovani e adulti sono scesi in strada a sostegno della popolazione di Gaza e per sensibilizzare il quartiere sulla tematica della pace. Per l’occasione Mena Capasso, titolare della Scuola di danza “Le Corsaire” ha pensato di organizzare una semplice passeggiata partendo dalla sede in via Di Giacomo, passando per la villetta di via De Curtis e risalendo verso il piazzale della pista ciclabile di Monteruscello dove attraverso sloga e canzoni “Si è potuto riflettere e far riflettere sul tempo assurdo che stiamo vivendo. – spiega l’organizzatrice – Sappiamo che piccoli gesti non risolvono i conflitti mondiali ma è giusto che ognuno nel suo piccolo si faccia “costruttore di pace”. Purtroppo presi dai nostri problemi e la quotidianità anche le immagini terribili che vediamo in TV non ci fanno più nulla, invece lo dobbiamo ai nostri figli, non possiamo arrenderci all’indifferenza. C’è da impegnarsi e soprattutto indignarsi. E farlo in un quartiere come Monteruscello assume ancora di più un significato profondo. Qui dove spesso ci si arrende all’illegalità, ai soprusi, al vandalismo, sapere che ci sia una nuova generazione di bambini e ragazzi che sognano e sperano in grande non può che essere un messaggio positivo”. Alla manifestazione hanno partecipato bambini, ragazzi, genitori, nonni e tante persone per dire ancora una volta “No alle guerre”.

LE FOTO