POZZUOLI – Oggi alle 17:30, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, sarà presentato il Primo Trofeo Nazionale Città di Pozzuoli delle arti marziali coreane. L’evento avrà luogo nella giornata di domani, sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 17, nel PalaErrico, reso disponibile per l’occasione dall’amministrazione comunale. Ci saranno atleti provenienti da varie parti d’Italia in rappresentanza di 40 società che si esibiranno nelle gare e in una serie di dimostrazioni. Domenica, invece, sempre nel palazzetto di via Solfatara, ci saranno gli esami per il passaggio di Dan di taekwondo kukkiwon. Il Trofeo è organizzato dalla Fiamaco, la Federazione Italiana Arti Marziali Coreane.