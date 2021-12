POZZUOLI – La città di Pozzuoli sarà presto cardio-protetta. Grazie ad un accordo firmato con la Città Metropolitana di Napoli nelle prossime settimane saranno installati cinque defibrillatori semiautomatici esterni nei punti del territorio comunale solitamente più frequentati. L’installazione in città dei dispositivi salvavita rientra nel progetto “Prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli”. Oltre al finanziamento per l’acquisto degli utili strumenti, l’accordo prevede anche un’attività di incontri informativi presso le scuole superiori del territorio cittadino. L’installazione dei defibrillatori avverrà tra fine dicembre ed inizio gennaio. L’arresto cardiaco è un killer silenzioso che in Italia causa tra le 45mila e le 60mila vittime l’anno. L’utilizzo di un defibrillatore nei primi cinque minuti dall’arresto cardiaco può aumentare sensibilmente la sopravvivenza e per questo la presenza di questi dispositivi è cruciale.