POZZUOLI – Dopo la visita al Rione Terra questa mattina il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato i consiglieri comunali e gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Pozzuoli. Politica e tematiche nazionali, locali, eventuali alleanze e la nascita del movimento Conte tra i punti toccati durante la chiacchierata andata in scena in un bar del porto. Insieme ai consiglieri Antonio Caso e Domenico Critelli, erano presenti anche diversi attivisti. Ad oggi il M5S a Pozzuoli si trova all’opposizione ed è in attesa di capire i nuovi scenari nazionali anche in virtù delle prossime elezioni comunali in programma per la primavera del 2022.

