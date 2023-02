A Pozzuoli corsi gratis per “Operatore del Benessere: erogazione di trattamenti di acconciatura”

POZZUOLI – Sono aperte le iscrizioni per il nuovo percorso formativo, a titolo completamente gratuito per “Operatore del Benessere indirizzo: erogazione di trattamenti di acconciatura “I ° A.S. 2023/2024” organizzato a Pozzuoli da Gesfor.

I BENEFICIARI – Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: residenti in Campania; inoccupati o disoccupati; età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti; essere in possesso di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e non aver concluso con successo il primo anno presso un istituto di scuola media secondaria di secondo grado (scuole superiori); per gli allievi disabili bisogna essere in possesso dell’attestato previsto dall’art.9 del d.p.r. 122 del 22 giugno 2009; non frequentare attualmente un altro corso di formazione professionale.

L’ISCRIZIONE – Le iscrizioni possono essere fatte presso gli uffici della agenzia formativa Gesfor scarl – Vico Magazzini, 8 – Pozzuoli (Na). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia formativa gesfor tel: 0813031264 – 3349940357; e-mail: [email protected]; sito: www.gesforsrl.it • facebook: @gesforsrl.