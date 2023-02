I LETTORI SEGNALANO/ «La mia auto rubata a Pozzuoli, aiutatemi a ritrovarla»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, scrivo per fare annuncio a seguito di furto subito nella serata del 18 febbraio alla mia autovettura in via Virgilio, traversa prima n.14 di fronte allo stadio Domenico Conte. Voglio fare un appello a chi potrebbe notarla parcheggiata o abbandonata in qualche zona della città. Si tratta di una Peugeot 208 bianca targata fl534ln. Chiunque ha notizie può chiamare al numero 3899892882»