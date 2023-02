POZZUOLI/ Ladri e luci spente: allarme e paura in via Trepiccioni

POZZUOLI – Ladri in azione in via Trepiccioni, zona residenziale tra Monterusciello e Licola dove nella serata di venerdì sarebbe stato sventato un furto all’interno di un’abitazione. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti del posto ad agire, verso le 19.30, sarebbero stati due uomini a bordo di un’autovettura che subito dopo si sarebbero dati alla fuga.

I PERICOLI – Episodio che arriva dopo i furti al vicino “Parco Azzurro”, al quale nelle scorse settimane bande di ladri avrebbero avuto accesso proprio da via Trepiccioni. Solito il copione: con una o più auto arrivano lungo la strada comunale e, approfittando della mancanza dell’illuminazione pubblica nel primo tratto in salita (dove due lampioni sono stati smontati dal comune di Pozzuoli e non installati più), scavalcano il muro di cinta mentre uno o più complici rimangono a fare da “palo”. Due su tutte le auto sospette e più volte segnalate: un’Audi scura e una Fiat.