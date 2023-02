POZZUOLI/ Scontro auto-moto a Monterusciello: due feriti

POZZUOLI – Un nuovo incidente stradale -dopo quello di ieri sera alla rotonda di Licola-Cuma- è avvenuto questo pomeriggio a Monterusciello dove in uno scontro tra un’auto e un motorino due giovani sono rimasti feriti. Entrambi sono stati soccorsi sul posto da un’ambulanza e un’auto medica del 118 e trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”.

L’INCIDENTE – Le condizioni dei feriti non sarebbero particolarmente preoccupanti. L’incidente tra i due mezzi è avvenuto all’incrocio di via Viviani, nei pressi del supermercato MD. Dopo l’impatto diversi automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi.