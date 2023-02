POZZUOLI/ Ladri in azione nella notte: svaligiata farmacia in pieno centro storico

POZZUOLI – Nuovo furto nella notte a Pozzuoli dove i ladri hanno svaligiato la “Farmacia Azan” nel pieno centro storico. In tre incappucciati, con passamontagna e guanti in lattice hanno sfondato la serranda d’ingresso dell’attività commerciale e portato via la cassa con diverse centinaia di euro. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che ha immortalato la banda in azione che poi è scappata a bordo di un’auto.

LE INDAGINI – Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Il furto alla Farmacia Azan arriva pochi giorni dopo quello messo a segno ai danni della “Farmacia Domiziana” di corso Terracciano: anche in quell’occasione i ladri hanno sventrato la serranda d’ingresso portando via la cassa con circa 8mila euro.