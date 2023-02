POZZUOLI/ Paura a Licola: auto-pirata travolge motorino con due giovani

POZZUOLI – Attimi di paura questa sera in via Domitiana, nei pressi dei depuratori di Cuma-Licola, dove un’auto ha travolto un motorino sul quale viaggiavano due giovani. Nel violento impatto entrambi sono rimasti feriti dopo essere stati sbalzati dal mezzo, in particolare uno dei due ha riportato escoriazioni e ferite a una gamba e al volto. L’auto che li ha travolti si è invece data alla fuga.

I SOCCORSI – I due feriti hanno ricevuto i primi soccorsi da alcuni automobilisti che transitavano nei pressi della rotatoria dove è avvenuto lo scontro tra i mezzi. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che li ha trasferiti presso il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

AUTO-PIRATA – È caccia all’auto pirata: secondo alcuni testimoni alla guida di una vettura di colore bianco ci sarebbe stata una donna. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere del vicino negozio cinese.