BACOLI – Un alunno della scuola media Paolo di Tarso, sede centrale, di Bacoli è risultato positivo al coronavirus. Il bambino ha la febbre e, da quando ha manifestato sintomi, è rimasto a casa. Come da protocollo, nel pomeriggio è stata avviata la sanificazione dei locali della struttura didattica. Inoltre, in sinergia con l’Asl, si sta provvedendo a contattare tutti gli studenti e gli insegnanti della classe di appartenenza del bambino, la I E, per cui è stato disposto il tampone e l’isolamento domiciliare. Quindi, precauzionalmente, la classe resterà in isolamento. Mentre la scuola, sanificata, potrà continuare ad essere aperta per svolgere le proprie attività.