POZZUOLI – Momenti di paura a Monterusciello dove un tre ruote si è ribaltato in una curva. Il mezzo trasportava materiale di risulta di giardinaggio. L’incidente è avvenuto in via Monterusciello nei pressi della fermata del’autobus. A bordo del tre ruote c’erano due persone che sono fortunatamente uscite illese. Il mezzo si è improvvisamente inclinato sul lato destro, ribaltandosi. Sull’asfalto sono finite erbacce e materiale di risulta da giardinaggio. Paura tra gli automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena.