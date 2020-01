POZZUOLI – Dramma questo pomeriggio ad Arco Felice dove un uomo è morto in seguito a un malore accusato mentre stava passeggiando con alcuni amici nei pressi dell’ufficio di collocamento in via Virgilio. L’uomo, sulla settantina di anni, si è accasciato a terra ed é morto. Inutili sono stati i primi soccorsi prestati dai passanti e l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica. Il dramma è avvenuto intorno alle 16. Sul posto in questi minuti ci sono i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli in attesa dell’arrivo del magistrato. Strazio e disperazione dei parenti. (Seguiranno aggiornamenti)