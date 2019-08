POZZUOLI – Scatta il doppio senso alternato sulla Variante Solfatara. La disposizione è entrata in vigore ieri per consentire i lavori di completamento della pavimentazione stradale lungo le due rampe di accesso e uscita e all’interno della nuova area di servizio. Per effettuare gli interventi è stato necessario occupare metà della carreggiata, istituendo il traffico a doppio senso alternato, durante le ore di lavoro con inizio dalle ore 8 di ieri, martedì 6 agosto, fino a conclusione dell’intervento. Il provvedimento è arrivato in seguito a un’ordinanza sindacale