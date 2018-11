LICOLA – Ha percorso quasi dieci chilometri contromano per poi finire contro un’altra automobile che viaggiava nel senso opposto. Il protagonista del pauroso incidente è il conducente di una Bmw scura. Ad avere la peggio, invece, è stato il giovane alla guida della Fiat Panda, l’auto contro cui si è schiantata frontalmente il veicolo della casa produttrice tedesca. Il ragazzo di Licola è stato trasferito in ospedale dopo l’impatto frontale. Ha riportato contusioni e fratture, ma non è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo la Variante in prossimità dell’uscita di Varcaturo.

IN ESCANDESCENZE – L’uomo, al volante della Bmw, ha dato in escandescenze quando sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Nola. Il conducente del veicolo è stato anche sottoposto al test alcolemico e antidroga. Il traffico ha subìto lievi rallentamenti per consentire tutte le operazioni di soccorso.