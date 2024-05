A Pozzuoli va in scena “l’Arte della Sosta”, evento d’arte e cultura

POZZUOLI – Andrà in scena sabato 11 maggio alle ore 18 a Pozzuoli “L’Arte Della Sosta”, evento d’arte e cultura organizzato dalla caffetteria “La Sosta”, che inaugura, con un aperitivo culturale, uno spazio dedicato al “Caffè Letterario”. Gli spazi espositivi della location dedicati all’arte ospiteranno una selezione di opere di Alessandro Borrelli, Lilliana Comes, Emilia Della Vecchia, Davide Mirabella, Antonella Maione, artisti contemporanei d’eccellenza presenti sul territorio campano.

LA MOSTRA – Cinque gli artisti che, ciascuno con il proprio linguaggio narrativo, evocheranno con le loro opere, fra pittura, disegno e scultura, la memoria dei luoghi, le proprie radici e in una più ampia visione l’attenzione per l’ambiente e il contesto sociale.

Nell’ambito del vernissage la presentazione del libro “Flussi Emozionali” del Prof. Francesco Galdo, presentazione di Emilia Della Vecchia.

LA STORIA – Il caffè letterario nacque in Francia, la patria in cui il caffè era considerato come una fiamma attorno al quale sedersi per parlare di cultura, arte e letteratura. Proprio in questa visione concettuale si apre il percorso artistico-culturale che porta cinque artisti a La Sosta per connettersi in un’unica filosofia: che l’arte è consenso di pubblico e interazione con il sociale.

LA CAFFETTERIA – “La Sosta” si trova in via Alfonso Artiaco 149 nei pressi dello svincolo Via Campana della Tangenziale di Napoli.