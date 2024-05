POZZUOLI/ «In via Prima Traversa Miliscola siamo invasi da blatte»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, La presente per chiedere un intervento da parte dell’ufficio addetto per risolvere temporaneamente il problema in oggetto. Stamattina in via Prima Traversa Miliscola N 22 siamo stati invasi dalle blatte, i negozi antistante la strada hanno (di spesa propria) fatto fare una deblattizzazione nei tombini e ovviamente le blatte presenti si sono riversate dove non hanno effettuato nessuna pulizia. Di conseguenza gli edifici adiacenti la strada sono invasi da suddetti scarafaggi». Salvatore C.