POZZUOLI – Non ci sono nuovi contagi da Coronavirus a Pozzuoli e negli altri 3 comuni flegrei. Le persone che hanno contratto il virus restano dunque 4, tutte residenti nel capoluogo flegreo: si tratta di un 30enne di Licola in via di guarigione, un 57enne di via Campana ricoverato al Cotugno, un 52enne di Cigliano in buone condizioni e un 50enne di Lucrino. Smentito il serata un caso di Coronavirus a Bacoli: l’uomo risultato positivo al tampone è nativo della città flegrea ma vive a Napoli. Nessun caso si registra invece a Quarto e Monte di Procida dove diverse persone sono in isolamento ma al momento nessuna di esse è risultata positiva al Covid-19.