BACOLI – Con decreto numero 5 del 18 febbraio, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha nominato assessore comunale il dottor Mariano Scotto di Vetta. Al nuovo assessore il sindaco delega compiti e funzioni relativi alle seguenti materie: Ambiente, Biblioteca Comunale, Beni Comuni, Cultura, Comitati di Quartiere, Associazionismo e Partecipazione, Politiche Giovanili. Mariano Scotto di Vetta è nato a Bacoli l’8 Febbraio 1976 e dal 2003 ha vissuto tra Cremona, Modena e Piacenza, prima di far ritorno nei Campi Flegrei. Maturità classica presso il Liceo “Antonio Genovesi” di Napoli, ha conseguito il diploma inferiore di canto lirico presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino ed ha diretto il coro del teatro di Salerno. Bibliotecario, è specializzato nel restauro di libri antichi nonché costruttore e restauratore di organi a canne. Ha collaborato con il conservatorio di musica di Piacenza in qualità di regista per spettacoli con classe di musica da camera e musica barocca Sempre a Piacenza ha organizzato e coordinato per due anni il “Darwin day” ed ha istituito una biblioteca naturalista. Ambientalista, ha coordinato diverse iniziative volte alla pulizia ed al decoro urbano riunendo cittadini e associazioni di Bacoli sotto la sigla “FAB”, “Fare Ambiente Bacoli”.