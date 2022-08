BACOLI – Esplode la protesta contro le zone a traffico limitato. Ieri commercianti e cittadini si sono dati appuntamento davanti al Comune di Bacoli per manifestare il loro disappunto. ‘Armati’ di striscioni e cartelloni, in tanti hanno fatto sentire le proprie rimostranze. «Cento Camerelle aspetta da 5 mesi una soluzione»; «Liberiamo Bacoli da questa dittatura»; «Le Ztl non sono feudi, la sovranità appartiene al popolo che va ascoltato»: sono alcuni degli slogan lanciati durante il sit-in. I dimostranti chiedono la sospensione e la modifica delle ordinanze dopo la richiesta di integrazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per l’autorizzazione delle Ztl. La battaglia non sembra destinata a finire qui. Dai banchi di opposizione annunciano fuoco e fiamme al prossimo Consiglio Comunale.

1 di 5