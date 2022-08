POZZUOLI – Incidente stradale nel tardo pomeriggio in via Domitiana, altezza Licola Borgo, dove un’auto utilizzata come taxi abusivo ha travolto uno scooter. Nel violento impatto il conducente del mezzo a due ruote è rimasto seriamente ferito, mentre gli occupanti della vettura (una Opel Station Wagon più volte segnalata negli ultimi mesi anche attraverso i nostri articoli) si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasferito il ferito in ambulanza presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” e gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Questi ultimi hanno ascoltato diversi testimoni e in questi minuti stanno acquisendo le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona.

AUTO SEQUESTRATA – Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe fatto una manovra azzardata invadendo la corsia di marcia opposta lungo la quale viaggiava lo scooter che sarebbe poi stato travolto. L’Opel, che da tempo è utilizzata come taxi abusivo da ghanesi e nigeriani che fanno la spola tra la stazione di Licola e Pescopagano, è stata sequestrata: da verifiche il mezzo è risultato senza assicurazione e intestato a una società estera. Indagini sono in corso per risalire all’identità degli occupanti e in particolare al conducente dell’automobile.