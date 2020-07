POZZUOLI – «Con l’allargamento della zona pedonale verso la darsena, stiamo portando a compimento la nostra visione della città, che ruota attorno ad un centro storico pedonalizzato e decongestionato in un’ottica di sostenibilità ambientale.» Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sull’ampliamento della Zona a Traffico Limitato del centro storico «Un’azione -aggiunge – che si completerà con l’apertura del Rione Terra, dopo l’arretramento del cantiere per i lavori di ristrutturazione, e con il trasferimento del porto commerciale nell’area che si trova in corrispondenza dell’uscita del tunnel di collegamento Tangenziale-Porto con il nuovo attracco per i traghetti diretti alle isole. Per l’allargamento della ZTL è tutto pronto, stiamo aspettando solo l’autorizzazione del Ministero competente per l’installazione del varco di accesso in via Cavour e delle telecamere.»