POZZUOLI – Si terrà il 23 luglio, alle ore 9:30, presso il Palatrincone di Monterusciello, in via Cosimo Luigi Miccoli, la prova scritta di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nella categoria contrattuale D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi di vigilanza e polizie, presso il Comune di Pozzuoli (codice VGD). Mentre il 24 luglio 2020, alle ore 9:30, sempre presso il Palatrincone di Monteruscello, è in programma la prova scritta, in unica sessione, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 61 posti di Agente di polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia (Codice VGC), categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli e di Latina.

PROVA SOSPESA – Relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 27 unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nella categoria contrattuale D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali, presso i comuni di Pozzuoli, Latina e Sabaudia (codice TCD), il comune di Pozzuoli comunica che si è in attesa di nomina di sostituzione del Presidente della commissione esaminatrice per cui, al momento, non è possibile fissare alcuna data per la prova scritta.