RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – C’è una novità, il mare è inquinato, finalmente possiamo rallegrarci, niente balneazione, mi viene da pensare come devono essere tristi e infelici quei cittadini dei paesi (anche campani) che non hanno la gioia di avere un mare sporco come il nostro. Gli amministratori di questi posti dovrebbero venire a Pozzuoli per imparare. Sicuramente saranno invidiosi. Faccio un appello a questi amministratori, venite a Pozzuoli e fate tesoro dei nostri successi e così farete felici i vostri cittadini come lo siamo noi puteolani. (Salvatore C.)