QUARTO – La Fescina a Quarto è candidata dal Comitato Archeo Flegrei – I tesori nascosti di Quarto – tra i “Luoghi del Cuore” nella campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La Fescina è un monumento funebre di età romana all’interno di una più vasta area funeraria. Ha una copertura a cuspide piramidale, è realizzato in opus reticulatum ed è a due piani, con due ingressi ad arco. All’interno dei due vani sono presenti nicchie scavate nelle pareti e tracce di intonaco. Nell’area circostante sono state rinvenute tracce di incinerazioni, di tombe e sepolture, oltre ad anfore ed urne. Il mausoleo, per la sua forma e soprattutto per la sua copertura, è raro in ambito flegreo, riprendendo invece prototipi asiatici mediati dai numerosi scambi commerciali che in età romana legavano l’antica vicina Puteoli con l’Oriente.