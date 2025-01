Zone rosse a Pozzuoli: l’elenco di strade e piazze off-limits per rapinatori, pusher e baby gang

POZZUOLI – Resteranno in vigore fino al prossimo 31 marzo le tre zone rosse istituite a Pozzuoli. La misura prevede il “divieto di stazionare nelle zone cittadine ai soggetti che, in dette aree, assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e che risultino già destinatari di segnalazioni per uno o più reati”. Tra questi ci sono: detenzione e spaccio di stupefacenti, violenze, furto con strappo, rapina, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

CENTRO STORICO E VIA NAPOLI – Le strade e le piazze zone off-limits nelle quali i “segnalati” non potranno accedere sono nel dettaglio: via Fasano (dalla rotonda uscita tunnel a via Roma), via Roma, Largo San Paolo (comprensivo dell’intero scalo portuale e della piazza antistante) via Marino Boffa, via Dicearchia, via Sacchini (da incrocio con via Botta a incrocio con via Battisti), via Battisti, Lungomare Cristoforo Colombo, via dell’Ernporio, via S. Paolo, vico dei Marinai, via Darsena, via Assunta a Mare, vico Magazzini, via Cesare Augusto, Largo Santa Maria delle Grazie, Largo Cesare Augusto, Piazza a mare, Corso della Repubblica, via Scialoja, via Maria Puteolana, vico S. Leonardo, via Santilli, via Caldaie, via Vecchione Giovanbattista, Traversa Strettoia del Porto. via Cosenza, via Merone, via Sommella, via Domenico Goglia dei Mille, via Giovanni de Fraia, via Maso Carrese, via Cavour, via Tranvai, corso Giuseppe Garibaldi, Traversa Allumiera, via Allumiera, corso Vittorio Emanuele, via Gabriella Portese. via Celio Rufo, via Mazzini, vico cx Gesuiti, vico Piscinelle, via Matteotti, Lungomare Pertini. corso Umberto I, via Contessa, via Babbo, via Ferri, via Barletta, traversa Umberto 1, via Cappuccini, largo Tranvai. Lungomare Yalta

MONTERUSCIELLO – A Monterusciello sono: piazza de Curtis, via Ada Negri, via Russo, via de Curtis (da incrocio con via Viviani a incrocio con via Libero Bovio), via Libero Bovio, via Severini (da incrocio con via Modigliani a incrocio via Campigli), via Campigli, via Modigliani (da incrocio con via Severini a incrocio con via Allodi), piazzale Giuseppe Minopoli.

ARCO FELICE – Infine ad Arco Felice sarà zona rossa la sola Piazza Aldo Moro.