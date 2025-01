POZZUOLI/ Uomo investito da un furgone: è grave

POZZUOLI – Grave incidente questa mattina a Pozzuoli dove un uomo è stato investito da un furgone. La vittima, che al momento dell’incidente non aveva documenti con sé, è stato travolto in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi della rotonda ch porta al belvedere. Soccorso sul posto, è stato trasferito in codice rosso al vicino ospedale Santa Maria delle Grazie dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata. Alla guida del veicolo c’era un 36enne di Pozzuoli, fermato dalla Polizia Municipale che indaga sull’accaduto. Il veicolo, un Doblò di colore bianco, è stato sequestrato.