Cumana, riapre la tratta Montesanto-Torregaveta ma resta chiusa la stazione di Pozzuoli

POZZUOLI – Questa mattina si è tenuto un incontro tra i vertici di EAV ed i Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida per esaminare le criticità che hanno determinato l’interruzione della linea ferroviaria Cumana da Bagnoli sino a Torregaveta. I lavori per immettere in servizio il nuovo tracciato ferroviario con la nuova galleria proseguono a ritmo spedito e si concluderanno nei prossimi quindici giorni. Pertanto è verosimile pensare che entro la fine del corrente mese verrà riattivata la linea ferroviaria da Montesanto a Torregaveta.

LA NUOVA STAZIONE – Il nuovo tracciato ferroviario esclude la vecchia stazione di Pozzuoli (dove sono emerse le problematiche statiche connesse verosimilmente anche ai movimenti tellurici). La nuova stazione di Pozzuoli sarà invece operativa entro quattro mesi. Pertanto nel periodo tra fine gennaio ed aprile, il percorso ferroviario non avrà purtroppo fermata a Pozzuoli, in attesa di completare i lavori della nuova stazione. I servizi sostitutivi su gomma nel Comune di Pozzuoli saranno quindi rafforzati anche con collegamenti della zona bassa, in attesa della operatività della nuova stazione della Cumana.