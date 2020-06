POZZUOLI – Ottavo giorno senza contagi e 3 guariti. E’ il bilancio del 2 giugno a Pozzuoli dove sono stati analizzati 12 tamponi (1340 in totale). In totale sono 95 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 13 sono attualmente contagiate, 70 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.