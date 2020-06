POZZUOLI – Nessun nuovo contagio nella città di Pozzuoli. Attualmente sono 16 i cittadini positivi. Ben 67 le persone guarite definitivamente. «Nell’interesse di tutti noi, ricordiamo di comportarci sempre in modo responsabile: manteniamo la distanza e indossiamo sempre la mascherina. Sono piccoli sacrifici, ma indispensabili», dichiara il sindaco Enzo Figliolia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti al test per la ricerca del coronavirus 1315 cittadini.

IN CAMPANIA – Sono 4, invece, i positivi di ieri in Campania su un totale di 2.315 tamponi. A renderlo noto è l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19. Il totale dei positivi in Campania è di 4.806, quello dei tamponi complessivamente effettuati 203.858.