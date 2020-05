POZZUOLI – Altra giornata senza nuovi casi a Pozzuoli: per la settima volta, infatti, dall’Unità di Crisi dell’Asl Napoli 2 Nord è arrivato il referto di 13 tamponi, risultati tutti negativi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti 1.124 concittadini al test per la ricerca del coronavirus: sono 92 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus, 36 persone sono attualmente contagiate; 44 persone sono guarite definitivamente; 12 persone sono decedute.