POZZUOLI – Una banda composta da 4 uomini incappucciati ha svaligiato il negozio di abbigliamento e accessori “Elisabetta Moda” in via Diocleziano, in zona “sotto al monte”. Il raid è avvenuto quando l’orologio delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza segnavano le ore 03.57 di venerdì 15 maggio. Dalle immagini si vedono i banditi parcheggiare un’Audi A3 nera nei pressi del locale, scendere e devastare la saracinesca con arnesi da scasso. Durante il raid uno rimane a fare luce con una torcia mentre un complice fa da palo lungo la strada. Circa 10 minuti durante i quali la banda è riuscita a portare via capi d’abbigliamento per un valore di circa 4mila euro. La scoperta del furto è stata fatta poche ore dopo dai titolari dell’attività commerciale.

