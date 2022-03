POZZUOLI – “Wine Focus, percorsi e scenari innovativi nella wine economy”, in programma giovedì 24 marzo 2022 al Rione Terra, Pozzuoli, nello scenario dei Campi Flegrei con i suoi vigneti millenari. Un’intera giornata dedicata alla filiera del vino e alle innovazioni che la stanno attraversando, organizzata da Innovation Village Agrifood con Malazè e Creactivitas. L’obiettivo è esplorare, con esperti e protagonisti del settore, le tendenze e i fenomeni generati dai processi di innovazione in atto nell’ecosistema della wine economy, per definire possibili scenari che possano tradursi in strumenti e progettualità applicative per il settore.

L’EVENTO – Si parte alle 9.15 con i saluti delle istituzioni e degli organizzatori, presenti tra gli altri Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, e Luciano D’Aponte dell’assessorato Agricoltura della Regione Campania. Il programma prevede focus dedicati a cultura del vino tra territorio e turismo; tracciabilità e metodologie di produzione; innovazione nei territori; nuovi modelli di business tra digitale e food tech. Nel pomeriggio, dopo la visita al percorso archeologico del Rione Terra e una degustazione di prodotti tipici dei Campi Flegrei, si prosegue con i panels dedicati ad applicazioni dei principi della progettazione e del design alla dimensione del vino; percorsi di economia circolare, incentivi e strumenti finanziari a supporto della filiera; e la ricerca del “vino perfetto”.

LA PRODUZIONE – Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, afferma: «Wine Focus è il primo appuntamento organizzato da Innovation Village Agrifood, un nuovo percorso che mira a dare visibilità alle iniziative di innovazione nella filiera alimentare e promuovere tra associazioni, imprese e operatori lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l’adozione di soluzioni innovative. Siamo certi che il settore in Campania possa essere sempre più sostenibile a livello economico, ambientale e sociale». Rosario Mattera, presidente Malazè, evidenzia: «Quest’anno festeggiamo i vent’anni di attività culturali dedicati al territorio e alla comunità dei Campi Flegrei. Attività che hanno fatto della condivisione e del fare rete il proprio modo di agire: è con questo spirito che abbiamo accettato l’invito di condividere il progetto IV Agrifood. La viticoltura flegrea è un asset strategico per lo sviluppo turistico del territorio, ma non ha ancora trovato la giusta valorizzazione. I viticoltori, “custodi della madre terra flegrea” che hanno tutelato la bellezza dei suoi luoghi, sottratti alla cementificazione, aspettano di fare l’ultimo step che li possa consacrare nell’élite del settore». Per Fabio Borghese, direttore Creactivitas: «la produzione del vino è connessa al “genius loci” dei territori e ha dimostrato di essere uno straordinario attivatore di valore sia per lo sviluppo competitivo locale che del sistema Paese. Wine Focus si propone come uno spazio laboratoriale, di relazione e confronto, nel quale individuare nuove traiettorie e modelli, sia di business che di significato, per generare opportunità di innovazione nel settore. La scelta di collocare l’iniziativa nei Campi Flegrei, con l’intenzione di farla diventare un appuntamento annuale di respiro internazionale, risponde a una strategia che vuole contribuire ad aumentare l’attrattività di questo straordinario territorio ponendo in risalto il suo sistema di offerta culturale e produttiva».