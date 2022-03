QUARTO – Claudio Forte è il nuovo segretario del circolo Pd di Quarto. Sono stati, inoltre, nominati 21 membri del direttivo cittadino. «Al neo segretario e al nuovo direttivo del Pd di Quarto vanno i miei più calorosi e sinceri auguri di buon lavoro – dice il sindaco di Quarto e consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Antonio Sabino – Dal 2018 ad oggi il Pd di Quarto ha ottenuto una serie di successi e ottimi riscontri in termini di consensi, in ogni competizione elettorale che si è svolta in questi anni. Dopo i mesi difficili per colpa della pandemia, gli iscritti hanno avuto modo di potersi di nuovo confrontare e discutere nell’assemblea democratica. Sono sicuro che il nuovo segretario e il nuovo direttivo sapranno valorizzare al meglio la dialettica interna e sapranno, soprattutto, cogliere la grande opportunità di avviare un confronto ancora più ampio con tutte le forze politiche, i movimenti e le forze civiche che si riconoscono nel fronte ampio dei progressisti e riformisti. Questo è il nostro orizzonte e siamo, tutti insieme, impegnati e pronti alla affascinante sfida elettorale del 2023».

IL NEO SEGRETARIO – Grande entusiasmo è stato espresso dal nuovo segretario cittadino: «Ringrazio tutte le iscritte e gli iscritti al Pd di Quarto e Roberta Graziano per l’importante lavoro svolto finora, in un periodo complicato anche dal Covid – dice Claudio Forte – La nostra è una grande comunità politica. Ci aspettano sfide importanti».