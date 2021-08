POZZUOLI – Il concetto di gastronomia è quello di dare un’ottima qualità ad un prezzo accessibile a tutti. Piatti di un buon livello e grande manifattura: è il nuovo progetto avviato dal White Chill Out Group di Nicola Scamardella. L’incontro tra mare e terra, nell’idea di bistrot semplificato e accessibile, si trova in Corso Umberto I a via Napoli, nei pressi del Lungomare Sandro Pertini. Qui c’è Whit Chill Out Gastronomia, la nuova scommessa targata Scamardella.

