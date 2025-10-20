Weekend d’autunno 2025: Pozzuoli negli itinerari tra arte, storia e paesaggi

POZZUOLI – Cinque fine settimana, da ottobre a dicembre, per riscoprire il fascino nascosto dei luoghi del patrimonio culturale dell’area metropolitana di Napoli. Parte la prima edizione di Weekend d’autunno, l’iniziativa promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, che apre al pubblico – con visite guidate, percorsi tematici e momenti di approfondimento – siti di straordinario valore storico, artistico e paesaggistico normalmente non accessibili.

IL TOUR – Dal 25 ottobre al 20 dicembre il programma condurrà i visitatori lungo un itinerario che intreccia memoria, archeologia e natura, con tappe che spaziano dal Vesuvio alla costa flegrea: Cimitile, Giugliano, Ercolano, Somma Vesuviana, Pozzuoli e Palma Campania.

Un viaggio tra depositi archeologici, tombe e acquedotti romani, ville imperiali e paesaggi sottomarini, per conoscere da vicino le eccellenze di un territorio unico.

LE TAPPE – 25-26 ottobre: la costa di Bacoli e il Porto di Miseno visti dal mare; le Passeggiate di architettura tra le ville vesuviane del Miglio d’Oro; apertura del Parco inferiore di Villa Favorita a Ercolano e della Villa Augustea di Somma Vesuviana; visite ai Depositi archeologici del Rione Terra a Pozzuoli. 8-9 novembre: itinerari e visite guidate tra le Basiliche paleocristiane di Cimitile e i Depositi del Rione Terra.

22-23 novembre: apertura straordinaria dell’Acquedotto Augusteo di Palma Campania e della Tomba del Cerbero a Giugliano, insieme alla Villa Augustea di Somma Vesuviana. 13 dicembre: visite ai Depositi del Rione Terra e alla Tomba del Cerbero. 20 dicembre: chiusura del calendario con la Villa Augustea e la Tomba del Cerbero, due luoghi simbolo del legame tra archeologia e paesaggio. Le aperture saranno accompagnate da visite guidate condotte dal personale della Soprintendenza, in collaborazione con associazioni e realtà locali, per vivere in prima persona la bellezza autentica dei luoghi e approfondire la conoscenza di un patrimonio che appartiene a tutti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero o con prenotazione obbligatoria, secondo le modalità indicate sul sito ufficiale sabapmetropolitanana.cultura.gov.it «Con Weekend d’autunno proseguiamo un lavoro costante di apertura, conoscenza e tutela del territorio», dichiara la Soprintendente ABAP per l’area metropolitana di Napoli, Paola Ricciardi. «Ogni iniziativa nasce dal desiderio di restituire ai cittadini luoghi spesso poco conosciuti, ma di grande valore storico e paesaggistico, e di consolidare il dialogo tra istituzioni, comunità e paesaggio. È così che il patrimonio diventa esperienza viva, condivisa, capace di generare consapevolezza e senso di appartenenza».