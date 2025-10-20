«For Palestine» a Pozzuoli “occupato” l’istituto Pitagora

POZZUOLI – Dopo il liceo “Virgilio” occupato anche l’istituto superiore “Pitagora”. Da questa mattina centinaia di studenti sono presenti all’interno dell’edificio al Rione Toiano. «Pitagora occupato. Blocchiamo tutto. For Palestine» e «Pitagora occupato. Free Gaza» si legge sui due striscioni affissi all’alba. La manifestazione sta procedendo in maniera pacifica. All’interno è stato consentito l’ingresso anche agli insegnanti e al personale scolastico. La sensazione è che si seguirà la linea adottata al Virgilio: da occupazione si passerà all’autogestione per i prossimi giorni.