Sciame sismico in corso a Pozzuoli: all’alba scossa di magnitudo 2.5
POZZUOLI – Prosegue lo sciame sismico iniziato alle ore 00.53 di domenica a Pozzuoli. Durante la notte appena trascorsa sono stati registrati due terremoti di magnitudo superiore a 2. Il primo alle ore 23.57 con magnitudo preliminare 2.2 ad una profondità di 1,8 km con epicentro in zona Solfatara. Il più forte invece all’alba di oggi, alle 4.47, con magnitudo preliminare di 2.5 ad una profondità di 2,9 km con epicentro agli Astroni. In totale sono 60 finora in fenomeni sismici rilevati dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano.