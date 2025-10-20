POZZUOLI/ Vandalizzato il Liceo Virgilio

POZZUOLI – Vandali al liceo “Virgilio” di Pozzuoli. Nel week end ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio imbrattando i locali e provocando danni. La scoperta è stata fatta questa mattina dal personale scolastico. L’azione sarebbe stata messa in atto dall’esterno, non imputabile agli studenti del liceo che si sono detti estranei ai fatti. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’istituto, liberato venerdì sera dopo due giorni di occupazione simbolica per sensibilizzare la comunità scolastica sul genocidio di Gaza.