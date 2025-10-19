Musica e giovani artisti alla Darsena: è il Pozzuoli S’Move Unplugged

POZZUOLI – Da oggi e per tutte le domeniche a seguire, la Darsena di Pozzuoli ospiterà “Pozzuoli S’Move Unplugged”, una rassegna musicale che vuole riportare energia, arte e partecipazione nel cuore storico della città. Un piccolo palco, un grande obiettivo: offrire spazio ai giovani musicisti del territorio e creare un punto d’incontro culturale libero e aperto a tutti, dove la musica diventa linguaggio comune e

strumento di comunità. Il progetto nasce dal basso e senza alcun finanziamento pubblico: è infatti completamente autofinanziato, realizzato grazie alla collaborazione tra artisti, operatori locali e cittadini che vivono quotidianamente la Darsena, con l’intento di valorizzare la musica, i giovani e la socialità positiva. La direzione artistica è affidata a Valerio Jovine, artista puteolano da sempre legato alla Darsena, che accompagnerà il percorso musicale e umano di questa iniziativa, promuovendo il dialogo tra generazioni di artisti e nuovi talenti del territorio. Ogni domenica si alterneranno artisti affermati e giovani emergenti, in una formula “unplugged” intima e partecipata, per riportare la musica tra la gente e valorizzare uno dei luoghi più autentici di Pozzuoli. Tra le varie date è prevista anche una speciale collaborazione con l’Ardens Festival, segno di una sinergia sempre più viva tra le realtà culturali del territorio.

IL PROGRAMMA – 19 ottobre, PeppOh; 26 ottobre, Nicola Caso; 2 novembre, Andrea Tartaglia; 9 novembre, Fedemarlen; 16 novembre, Dario Sansone; 23 novembre, Valerio Jovine; 30 novembre, Romito. Oltre agli artisti in programma, ogni data ospiterà giovani musicisti del territorio, che avranno la possibilità di esibirsi e farsi conoscere. Chi desidera partecipare o proporre la propria musica può contattare l’organizzazione attraverso i canali social ufficiali di Pozzuoli s’move Festival. Pozzuoli S’Move Unplugged è un evento gratuito e aperto a tutti, nato dalla passione e dalla cooperazione di una comunità che ama la propria città e crede nel valore della cultura condivisa.