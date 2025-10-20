EAV, potenziati i collegamenti ferroviari nei Campi Flegrei

POZZUOLI -Nel corso dell’incontro tenutosi oggi pomeriggio con i sindaci dei territori interessati, EAV ha fornito un aggiornamento sull’avanzamento delle attività in corso sulla linea Cumana e sulle linee flegree in generale. A partire dal 23 ottobre il servizio ferroviario che attualmente si svolge sulla tratta ferroviaria tra Torregaveta e Arco Felice, sarà prolungato fino alla stazione di Gerolomini. Per modificare il servizio, raccogliendo anche le sollecitazioni che venivano dai sindaci dell’area flegrea, è stato necessario modificare la circolazione con l’introduzione del “servizio ferroviario a spola” tra Torregaveta e Gerolomini.

IL SERVIZIO – Il programma predisposto prevede un arco di esercizio dalle 05:38 alle 22:00 circa, con treni ogni 45 minuti e tempo di percorrenza sull’intero percorso di ca 17 minuti: prima corsa da Torregaveta alle 05:38; prima corsa da Gerolomini alle 06:01; ultima corsa da Torregaveta alle 21:23; ultima corsa da Gerolomini alle 21:46. Parallelamente, è stata effettuata una rimodulazione dei servizi sostitutivi, con la reintroduzione delle due circolari:

Bagnoli – Pozzuoli – Bagnoli

Arco Felice – Pozzuoli – Arco Felice

GLI INTERVENTI – Questi servizi saranno regolati con gli orari dei treni e garantiranno la continuità del collegamento con Pozzuoli, in attesa del completamento della nuova stazione. Allo studio la possibilità di sostituire il servizio sostitutivo su gomma nella tratta Torregaveta / Licola con una linea su gomma Torregaveta / Piazzale Tecchio. A partire da domani 21 ottobre iniziano i lavori nella galleria Monte Olibano, necessari al ripristino strutturale a seguito dei danni causati dal terremoto del 18 luglio scorso. I lavori sono propedeutici alla riattivazione della linea ferroviaria e rappresentano un passaggio fondamentale per il miglioramento infrastrutturale dell’intero tracciato. L’intervento ha un costo complessivo di oltre 1 milione di euro e una durata prevista di circa 4 mesi. Durante questo periodo verranno eseguite operazioni di consolidamento, messa in sicurezza e verifica tecnica, finalizzate a garantire la piena funzionalità e sicurezza della galleria. Per quanto riguarda la tratta Licola–Torregaveta interrotta da 15 anni, sono attualmente in corso i lavori sulla linea aerea e sull’armamento e si prevede che termineranno entro la fine di gennaio 2026. Resta da risolvere il delicato tema dei passaggi a livello e del segnalamento ferroviario per riattivare la linea all’esercizio al pubblico.