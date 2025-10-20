Pozzuoli ha un nuovo comandante della Polizia Municipale: è Fabio Felice De Silva

POZZUOLI – Fabio Felice De Silva, 47 anni, sarà il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli. È lui l’unico ad aver superato la prova finale del concorso indetto dal comune. De Silva, da un anno alla guida del comando di Polizia Municipale di Rende, ha superato l’ultima prova con il risultato di 26/30 spuntandola sugli altri tre finalisti. Prenderà dal 1 novembre il posto della comandante Silvia Mignone.

*foto Cosenza Channel