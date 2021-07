POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Pozzuoli Volley ha comunicato di aver affidato a Michele Romano la guida tecnica della prima squadra che sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di serie B 2021/22. Per Michele Romano, reduce da due anni strepitosi alla guida della Tya Marigliano, culminati con la promozione in serie A, si tratta di un graditissimo ritorno essendo lo stesso, fino alla stagione 2017/18, componente dello staff tecnico del settore giovanile del Rione Terra, cresciuto negli ultimi anni anche grazie al suo prezioso operato. Con l’ingaggio di uno degli allenatori più esperti e di alto profilo della categoria, fortemente voluto dal presidente Giovanni Coratella e dal Direttore Sportivo Pino Palma, il club gialloblu rilancia così le proprie ambizioni per un campionato di vertice con l’obiettivo di portare Pozzuoli in serie A.