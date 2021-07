POZZUOLI – La direzione della Filiale Napoli 2 Ovest ha reso noto che l’Ufficio Postale di via Terracciano resterà chiuso al pubblico per lavori di adeguamento all’impianto di condizionamento dal 9 al 22 luglio 2021. In questo periodo gli utenti potranno servirsi degli uffici postali di Arco Felice (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05, il sabato dalle 8:20 alle 12:35) e di Corso Umberto I (dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, il sabato dalle 8:20 alle 12:35). Presso l’ufficio postale di Arco Felice sarà inoltre disponibile uno sportello dedicato alla consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’Ufficio di via Terracciano.