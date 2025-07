Virus delle zanzare, il sindaco di Monte di Procida annuncia: «Richiesta disinfettazione all’Asl Napoli 2 Nord»

MONTE DI PROCIDA – Il comune di Monte di Procida corre ai ripari contro il virus delle zanzare “West Nile”. Nella giornata di ieri il sindaco Salvatore Scotto di Santolo ha annunciato una serie di iniziative da mettere in campo «Ho già richiesto – ha detto – al referente territoriale di Igiene e Sanità pubblica dell’Asl Napoli 2 Nord un piano di disinfestazione straordinaria tesa a fronteggiare la proliferazione delle zanzare. Come ulteriore azione di sensibilizzazione ho coinvolto, chiedendone la collaborazione per invogliare alle buone pratiche, sia i medici di famiglia che i pediatri e le farmacie e, in ogni caso, continueremo a monitorare la situazione di concerto con le autorità sanitarie ad ogni livello e ad adottare ogni misura utile per raggiungere l’obiettivo della tutela della salute pubblica.»