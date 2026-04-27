Il Rione Terra si trasforma in set cinematografico per gli studenti del Pareto di Pozzuoli

POZZUOLI – Seconda giornata di set per gli studenti dell’Istituto “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli, vincitori del bando “Cinema e Immagini per la Scuola con Arti in Action”. Nel cuore del Rione Terra, i ragazzi dell’indirizzo grafica e comunicazione hanno ripreso dal vivo il maestro violinista Salvatore Lombardo e l’attrice Peris Saladino. Le loro interpretazioni uniche hanno incantato tutti, rendendo indimenticabile questa fase del docufilm sui Campi Flegrei, sotto la guida di esperti e docenti. Gli studenti, veri protagonisti, hanno vissuto i ruoli di una troupe completa, operatori, fonici, registi. “Art in action” è un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero

dell’Istruzione e del Merito.