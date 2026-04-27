Close
Pozzuoli

Il Rione Terra si trasforma in set cinematografico per gli studenti del Pareto di Pozzuoli

Il Rione Terra si trasforma in set cinematografico per gli studenti del Pareto di Pozzuoli
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato27 Aprile 2026

POZZUOLI – Seconda giornata di set per gli studenti dell’Istituto “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli, vincitori del bando “Cinema e Immagini per la Scuola con Arti in Action”. Nel cuore del Rione Terra, i ragazzi dell’indirizzo grafica e comunicazione hanno ripreso dal vivo il maestro violinista Salvatore Lombardo e l’attrice Peris Saladino. Le loro interpretazioni uniche hanno incantato tutti, rendendo indimenticabile questa fase del docufilm sui Campi Flegrei, sotto la guida di esperti e docenti. Gli studenti, veri protagonisti, hanno vissuto i ruoli di una troupe completa, operatori, fonici, registi. “Art in action” è un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero
dell’Istruzione e del Merito.

Articolo precedente

Articolo successivo