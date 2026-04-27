Europa Verde denuncia «Lavori pubblici, mancano i pannelli fotovoltaici. Perché?»

POZZUOLI – Pannelli solari non installati su case popolari, scuole e fabbricati pubblici nonostante i lavori per i quali sono stati investiti 25 milioni di euro attraverso fondi PNRR. E’ quanto denuncia un gruppo di iscritti al partito Europa Verde Pozzuoli, compagine di maggioranza rappresentata in Giunta proprio dall’assessore ai lavori pubblici Gennaro Andreozzi e nel gruppo consiliare dai consiglieri Enzo Pafundi e Vicente Migliucci. «A Monterusciello i lavori li vediamo, tinteggiano, cambiano infissi, ristrutturano con circa 25 milioni del PNRR ma il fotovoltaico non lo vediamo» fanno sapere elencando una lunga serie di edifici comunali sprovvisti da impianti fotovoltaici, tra cui la sede comunale in Via Tito Livio, le scuole, gli alloggi popolari. «Eppure nel programma che abbiamo sottoscritto, che abbiamo approvato, che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo fatto votare dai nostri elettori. – si legge nella nota – Siamo in maggioranza da 4 anni. Ma un’amministrazione che in 4 anni non mette un pannello fotovoltaico su nessuno dei suoi tetti pubblici, sta attuando la transizione energetica è coerente con le linee del nostro partito? Se li hanno messi, ce li facciano vedere. Se non li hanno messi, spieghino perché stiamo ancora lì. Come Verdi, che ci facciamo ancora con questa amministrazione?».